Darülaceze sakinleri emin eldeler

AA

Darülaceze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Darülaceze'de kalan sakinler, ilerleyen yaşları ve hastalıkları sebebiyle risk grubunda yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Darülaceze sakinlerinin sık sık sağlık durumları kontrol ediliyor ve dışarıdan gelecek bir sağlık tehdidine karşı önlemler alınıyor.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada doktor, hemşire ve bakım görevlilerinin 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Sakinlerimizin günde iki kere ateşleri kontrol ediliyor. Özellikle el hijyen eğitimi tekrar tekrar veriliyor. Aldığımız tüm tedbirlerle, sosyal izolasyonla, çalışanlarımız ve yönetim ekibimiz yüksek hassasiyet gösteriyor. Hem kurumumuzda hem ülkemizde bu sıkıntılı günleri en az hasarla atlatmayı diliyoruz. Sakinlerimizin emin ellerde olduğunu tüm sevenlerimizin, hayırseverlerimizin bilmesini isteriz." diye konuştu.

- Sosyal mesafe korunuyor

Sosyal etkinliklere gerekli önlemleri alarak kurum içinde devam ettiklerini dile getiren Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atölyede yapılan etkinliklerde sosyal mesafe korunarak faaliyetler sürdürülüyor. Bu dönemde sakinlerimizin atölye faaliyetlerine ilgisinin her zamankinden daha fazla olduğunu da belirtmek isteriz. Biz bu süreçte faaliyetlerimizi çeşitlendirmenin yanı sıra güzel havalarda sosyal mesafeye uygun olarak sakinlerimizle açık hava egzersizleri gerçekleştiriyoruz. Beslenme konusunda çok titizlik gösterdiğimiz menülerimize yeni beslenme öğelerini de ekledik."

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'daki bir huzurevinde yaşlıların ölü bulunduğu haberlerine de değinen Cebeci, "Yaşlılarımıza gözümüz gibi baktığımız bu süreçte İspanya'da huzurevinde yaşanan olayı üzüntü içinde takip ettik. Bize emanet yaşlılarımız ve çocuklarımız adına tüm Darülaceze yönetimi ve çalışanları olarak olayı esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ziyaretlere ara verildi

Darülaceze sakinlerinin sağlık güvenliği için staj çalışmalarına ve ziyaretlere ara verildi. Normal dönemde kurum dışına gezilere ya da akrabalarını görmeye giden Darülaceze sakinlerinin kurum dışına çıkışları sınırlandırıldı. Kurum dışı eğitimci desteği ile yürütülen seramik, çini gibi atölye faaliyetlerine de ara verildi. Bu atölyelerin yerine daha önce de kurum sakinleri için kullanılan gazlı bez gibi pansuman malzemelerini yapma faaliyetlerine ağırlık verildi.

Askıya alınan etkinliklerin yerine ise kurum içerisindeki atölyelerde daha fazla vakit geçiriliyor. Darülaceze'nin içinde yer alan Rehabilitasyon Merkezindeki Geri Dönüşüm atölyesinde sıfır atık kapsamında kadın çantası, sepet, anahtar askılığı, Çiçek Yapma Atölyesinde seramik hamurundan sukulent, menekşe, papatya, Dokuma Atölyesinde atkı, şal ve Siirt battaniyesi, Yazma-Baskı Atölyesinde tülbentlere baskı ve boya yapma faaliyetleri devam ediyor.

- Maske üretimine başlandı

Darülaceze çalışanları, kendi maskelerini üretmek için kolları sıvadı. Kurulan atölyede maske üretilmesi için gerekli malzemeler sağlandı. Yıkanabilir özellikte olan maske 3 kattan oluşuyor. Su geçirmez ve nefes alabilir kumaştan yapılan maskenin bir diğer özelliği ise antibakteriyel olması.