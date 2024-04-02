Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DasDas, 7. Yaşını Joseph K. ile kutluyor

        DasDas, 7. Yaşını Joseph K. ile kutluyor

        7 yıl önce ilk DasDas prodüksiyonu 'Joseph K.' oyunuyla kapılarını sanatseverlere açan DasDas 7 Nisan'da aynı oyunla yeni yaşını kutlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        DasDas, 7. Yaşını Joseph K. ile kutluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapılarını açtığı ilk günden bu zamana kadar birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde ağırlayan DasDas, Nisan ayında 7. yaşını tiyatroseverlerle kutlayacak. 7 sene önce ‘Joseph K.’ oyunu ile tiyatroseverleri ilk kez sahnesinde ağırlayan DasDas yeni yaşına aynı oyunla 7 Nisan Pazar günü girecek.

        Franz Kafka’nın eskimeyen Dava’sının Tom Basden tarafından modern zamana uyarlandığı, süpervizörlüğünü de Serdar Biliş’in üstlendiği yıllar boyunca kapalı gişe oynanan ‘Joseph K.’nın kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın yer alıyor.

        Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı amaç edinen, 7 yıl boyunca 300’den fazla konuk oyunu sahnesinde ağırlayan, 35 oyun prodüksiyonunu hayata geçiren, 1 milyona yakın seyirciyi misafir eden, 30’dan fazla şehre turne düzenleyen, etkinlik programında müzik ve stand-up performanslarını eksik etmeyen DasDas, yeni yaşında da bu yaptıklarından ödün vermeden devam ederek hedeflerini daha da yükseğe taşımayı planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #Joseph K.
        #Mert Fırat
        #tiyatro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı