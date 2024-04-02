DasDas, 7. Yaşını Joseph K. ile kutluyor

Kapılarını açtığı ilk günden bu zamana kadar birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde ağırlayan DasDas, Nisan ayında 7. yaşını tiyatroseverlerle kutlayacak. 7 sene önce ‘Joseph K.’ oyunu ile tiyatroseverleri ilk kez sahnesinde ağırlayan DasDas yeni yaşına aynı oyunla 7 Nisan Pazar günü girecek.

Franz Kafka’nın eskimeyen Dava’sının Tom Basden tarafından modern zamana uyarlandığı, süpervizörlüğünü de Serdar Biliş’in üstlendiği yıllar boyunca kapalı gişe oynanan ‘Joseph K.’nın kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın yer alıyor.