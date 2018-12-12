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Genç Beckham'ın babasını örnek aldığı bir kez daha ortaya çıktı. Tıpkı babası David Beckham'ın annesi Victoria'yı patlayan flaşlardan koruduğu gibi Brooklyn Beckham da sevgilisi Cross'un elini tuttu, birkaç adım öne geçti ve flaşlardan rahatsız olup dengesini kaybetmesini engelledi.