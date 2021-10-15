Defne Samyeli ehliyetini kaptırdı

Geçtiğimiz ay koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, sahnelere geri dönmüştü. 15 gün önce Kuruçeşme'deki bir restoranda dinleyicileriyle buluşan Samyeli, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçerek Kemerburgaz'da bulunan evine doğru yol aldı.

Sorumsuzca davranarak kendisinin ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan Samyeli, Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfleyen şarkıcının, 0,51 promil alkollü olduğu öğrenildi. Samyeli'nin ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1340 TL para cezası kesildi.

Ece Sükan polis çevirmesinde

Geçtiğimiz günlerde de oyuncu ve stilist Ece Sükan ehliyetini kaptırmıştı. Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katılan Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri fark edince alkolmetreyi üflemedi. Alkolmetreyi üflemediği için Sükan'ın ehliyetine iki yıl el konuldu ve ünlü oyuncu 3.836 TL idari para cezasına çarptırıldı.