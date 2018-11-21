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'ANNEMİZLE ARAMIZDA GERGİNLİK OLMAZ'

Deren Talu, annesi hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, ' Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine' demişti.