Defne Samyeli yaza veda edemedi
Defne Samyeli, yaz sezonu sona ermesine rağmen Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Eylül ortasına gelmemize rağmen yaz havası, bazı ünlüler için hâlâ devam ediyor.
Defne Samyeli, sezonu geride bırakamayan ünlülerden biri oldu.
Bodrum’un sıcak güneşi ve mavi sularının tadını çıkaran Defne Samyeli, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.
Defne Samyeli, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenleriyle buluşturdu.
İki çocuk annesi Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Fotoğraflar: Instagram