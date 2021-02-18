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Değerli konut vergisinin ilk taksiti 1 Mart'a kadar ödenebilecek

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek değerli konut vergisinin ilk taksiti 1 Mart'a kadar ödenebilecek

Değerli konut vergisinin ilk taksiti 1 Mart'a kadar ödenebilecek
AA

Yıl başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat'ta doluyor.

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için vergi beyannameleri devam ediyor.

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderilebiliyor.

Taşınmaz sahipleri, vergi başvurularını, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin değerli konut vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebiliyor.

İLK TAKSİTLER 1 MART'A KADAR ÖDENEBİLECEK

Beyanname süreci 22 Şubat'ta dolacak değerli konut vergisinde ilk taksitlerin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak. Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

"ŞİRKETLER DE MESKENLER İÇİN DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖDEYECEK"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, yaptığı açıklamada, değerli konutta vergi beyannamelerinin 20 Şubat hafta sonuna denk geldiği için 22 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

Beyannamelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yapılması gerektiğini dile getiren Yüksel, şu uyarılarda bulundu:

"Vergi mükellefiyeti daha önce olmamış kişilerin de bu vergi bakımından mükellefiyetleri başlamaktadır. Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini vereceklerdir. Lojmanlar konut sayılmaktadır. İnşaat şirketleri, müteahhitler ve arsa sahipleri, kat karşılığı inşaat nedeniyle kendilerine düşen mesken nitelikli gayrimenkuller için, tapuda kat irtifakı kurulmuş fakat henüz iskan alınmamışsa beyanname vermeleri gerekmemektedir. Ancak, bu konuda ileride bir vergi cezası ile karşılaşmalarını önlemek için şimdiden bir tespit yapmaları yararlı olacaktır. Ancak, iskan alınmadığı halde ikamet ediliyorsa, kiraya verilmişse ödenecektir."

"MESKEN OLARAK KULLANILAN OFİS YA DA İŞ YERİ İÇİN DE BEYANNAME VERİLMELİ"

Ali Yüksel, tapuda arsa gözüken ancak üzerinde konut bulunan gayrimenkuller için belirsizlik bulunduğunu, "Bu bina için belediyede bina kaydı yoksa ve arsa olarak görülüyorsa değerli konut vergisine tabi olup olmadığı tartışılmalıdır. Ancak, elektrik, su konut olarak bağlanmışsa vergi beyannamesi verilmelidir." dedi.

İş yeri ya da ofis olarak inşa edildiği halde mesken olarak kullanılan yapılar için de beyanname verilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, şu açıklamalarda bulundu:

"Mesken olarak inşa edilen yapı iş yeri olarak kullanılıyorsa beyanname verilmeli ancak 'ihtirazi kayıt' konularak, burasının kullanımını belgeleyen dokümanı da ayrıca dilekçe ile vererek vergi tahakkukunun iptali, ödenmiş verginin iadesi-mahsubu talep edilmelidir. Miras kalan değerli konutlar için, mirasçıların kullanmaması birinin kullanıp diğerlerinin yararlanmaması, beyanname gereğini ortadan kaldırmamaktadır. İmar barışına girmiş binalarda, imar barışı için doldurulmuş formlarda konut olarak belirtilen iş yerleri beyanname vermelidir."

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