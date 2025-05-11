Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, bu akşam 30. bölümüyle ekrana geliyor. Deha 30. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde, Karga, İmre’yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...