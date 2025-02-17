'Deha' nefes kesti: İskender'den, Devran'a büyük darbe

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Aksiyon dolu sahneleriyle tansiyonun bir saniye düşmediği 20'nci bölümde Cesur yeniden güç sahibi olmak için Karga’yı öldürürken İskender, Devran’a iyi bir ders vermek için Cesur ve Kuduz ile ortaklığa girişti. Bölümün büyük finalinde ise Devran iyi bir anlaşma yapıp ailesini toparlayacağını düşünürken karşısında İhsan ile Cesur’u buldu. İskender’in işin içinde olduğunu anlayan ve büyük bir oyuna gelen Devran’ın yeni bölümde bu çıkmazdan nasıl kurtulacağı merakları yükseltti.

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‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,67 izlenme oranı (rating) 10,85 izlenme payı (share), AB’de; 4,36 izlenme oranı (rating) 11,43 izlenme payı (share), Total’de ise 3,96 izlenme oranı (rating) 9,63 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, ‘Deha’, dün akşam entrikası ve aksiyonu yüksek 20'nci bölümüyle SHOW TV’de izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

'DEHA’NIN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Cesur, Karga’yı kendi adamlarını satın alarak köşeye sıkıştırdı ve ayağından vurup hapsetti. Cesur’un restoranda yaşanan cinayet detaylarını anlatması üstüne polis gelip Devran’ı ve Kuduz’u cinayet şüphelisi olarak tutukladı. Devran’ın tüm ailenin önünde polis tarafından alınması herkeste büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Devran’ın tutuklanması başta Gülce olmak üzere herkesi çok etkilerken bunu duyan Aysel soluğu onların evinde aldı. Gülce’yle karşı karşıya gelen Aysel tüm hırsını ondan çıkarmaya çalışırken Gülce de dayanamayarak onun üstüne yürüdü. İskender’in, oğlundan uzak durmasını Aysel’e söyleyen Gülce’yi Yaman ve Ferman sakinleştirmeye çalıştı. Devran ve Kuduz’un tutuklandığını öğrenen İskender, soluğu Kuduz’un mahallesinde aldı. Kuduz’un öldürdüğü adamının kardeşinin cinayeti üstlenmesini sağlayan İskender, ikisini de polis soruşturmasından kurtardı. Devran, İskender’in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da İskender’in ondan vazgeçemeyeceğini düşünmeye başladı.

REKLAM Devran ve Kuduz polis sorgusunda; Bütün bunlar yaşanırken İskender de Kuduz’la yeni bir anlaşma yapmanın peşindeydi. Kuduz’la masaya oturan İskender, Devran’ı aralarından çıkarmanın asıl amacı olduğunu söyledi. Kuduz’u cinayet silahıyla tehdit eden İskender, onunla Devran’ı oyunun dışında bırakmak, anlaşmak istediğini söyledi ve intikam ateşini yaktı. İmre, bu süreçte Devran’ın en büyük destekçisi olmaya devam ederken sadece ailesini düşünerek attığı her karanlık adımda yaşadığı yıkımı görüp ona engel olmaya çalıştı. Ameliyatla iyileşme ihtimali olduğunu bilen İmre, Devran’la bu konuda yüzleştiği sahnede biraz da kendisini düşünmesi gerektiğini ona söyledi. İmre’ye karşı duygularını saklamakta zorlanan Devran, öleceğini bile bile yanında olduğunu ona hatırlattı. İlk kez bu kadar yakınlaşan ikiliden İmre, bundan sonra benim kurallarımla hareket edeceksin diyerek Devran’a onu yaşatmak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. REKLAM “Ben seni yaşatmak için ne gerekiyorsa yaparım”; Tüm bunlar olurken İskender de Kuduz’dan sonra soluğu Cesur’un yanında aldı. Cesur aralarında hiçbir şey yaşanmamış gibi iş birliği yapmak için gelen İskender’e inanmakta başta zorlandı. Aramızdan Devran’ı çekip yeniden bir aile olalım diyen İskender, Devran için de bana güvenen birini ilk sırtından vuruşum olmayacak dedi. Devran, İskender’in desteğiyle altın işini devam ettirirken ona güveni de giderek artmıştı. İskender’in konuştuğu altın işini büyütecek adamlarla tanışmak için gittiği otelde Devran, bambaşka bir oyunun içinde kendini buldu. İskender, Devran’ı satranç maçının ortasına atarken kendisi de Devran’ın çocukluktan gelen duygularıyla oynamaya devam etti. Devran oyunu büyük bir zaferle kazanırken aslında bambaşka bir oyunun içinde olduğunun şimdilik farkında değildi. REKLAM Devran müthiş zekâsıyla oyunu kazanıyor; Devran tüm olaylar arasında bir yandan da ortadan kaybolan Karga’nın izini Cesur üzerinden sürdü. Cesur’un adamı üstünden Karga’yı kurtarabileceğini düşünen Devran bu sefer Cesur’un oyununa geldi. Cesur, bu sırada Karga’yı çoktan Yaman’ın tamirhanesine götürmüştü. Cesur, Karga’ya babasının onun hayatına karşılık kendi özgürlüğünü seçtiğini itiraf ederken buna karşılık Karga ise tüm bunları babasının onu seçmesi için yaptığını ama ne yaparsa yapsın asla onu seçmeyeceğini söyledi. Karga’yla vedalaşan Cesur, tamirhaneyi havaya uçururken Karga’nın da sonunu getirdi. Bölümün finalinde ise altınları alacak yeni kişilerle yemeğe geldiğini sanan Devran’ı hiç tahmin etmeyeceği bir sürpriz bekliyordu. İhsan’ı hapisten çıkarıp oyuna dahil eden Cesur finalde Devran’a büyük bir şok yaşattı. İkisini karşısında görüp neyin içine düştüğünü anlamaya çalışan Devran’a en büyük darbeyi İskender vurdu. “Bu gece senin oyunun bitti, benimki başladı” diyen İskender’e karşı Devran’ın yeni bölümde buna nasıl karşılık vereceği büyük merak konusu oldu.