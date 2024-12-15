'Deha'nın 13'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 13'üncü bölümünden 3'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda İmre, kardeşi Cesur'dan annesi için hesap sorarken, Cesur'un sevgisiz büyümekten bahsedip; "Bizi sevselerdi, sen böyle olur muydun?" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor

Habertürk Giriş: 15.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:00 facebook

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