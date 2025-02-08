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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        'Deha'nın, 19'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:56 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:56
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 19. Bölüm 3. Tanıtım:

        Yayınlanan tanıtımda; Devran ve Kuduz'un nefes kesen kavgası, yeni bölüme olan merakı artırırken Devran'ın kurtarıcısı İmre oluyor. Kuduz ile Devran arasındaki kavganın nedeni akıllarda soru işareti bırakıyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

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        #deha
        #show tv
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