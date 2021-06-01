Polise saldıran suç makinesi vurularak durduruldu 0:00 / 0:00

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile yarı çıplak vaziyette çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş (35),olay yerine gelen polislere saldırdı. Polisin ayağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirilen Arslantış'ın çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı. Arslantaş'ın polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı.



Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla bulvar üzerinde yarı çıplak vaziyette çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş'ı gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibinin aracının üzerine yürüyen Arslantaş, önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kırdı, daha sonra da ekmek bıçağıyla polis memuruna saldırdı.

AYAĞINDAN VURULDU, ARACI KAÇIRDI

Şahsın üzerine yürüdüğü polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, diğer polis memurunun da yardımı geldiği sırada aracın direksiyonuna geçti. Arslantaş, yaklaşık 1.5 kilometre sonra diğer ekipler tarafından durdurulup, uyarı ateşi ile etkisiz hale getirildi. Şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Ekmek bıçaklı saldırgan Arslantaş, cezaevinden yakın tarihte çıktığı, yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istismarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.