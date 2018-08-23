Dele Alli'den yeni 'challenge'

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, kendine has gol sevinçleriyle sahada fark yaratırken bunu bir başka boyuta taşımış ve sevincindeki el hareketiyle akım başlatmıştı. Dele Alli, ilk hareketinden sonra yeni bir 'challenge' daha başlattı!