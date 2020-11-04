Demba Ba tarihe geçti!

"Süper Lig çok zorlu ve agresif"

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Demba Ba, Manchester United ağlarına attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında İngiliz ekibi Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde 12. dakikada ağları sarsan Demba Ba, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti. İstanbul temsilcisi, Devler Ligi’ndeki ilk içi maçında Leipzig ve Paris Saint-Germain’e 2-0’lık skorlarla mağlup olmuştu. Ba’nın bu golü aynı zamanda turuncu-lacivertli takımın grup aşamasındaki ilk golü oldu.

DEVLER LİGİ'NDEKİ 7. GOLÜ

Ba, Manchester United’a ağlarına attığı bu golle kariyerinde Şampiyonlar Ligi eleme ve grup aşamalarındaki 7. golünü kaydetmiş oldu. Senegalli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi 3. Tur ilk rövanş maçında siyah-beyazlıların Feyenoord’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı.

Demba Ba’nın, Chelsea döneminde ise Schalke 04, Steaua Bukarest ve Paris Saint-Germain’e 1’er golü bulunuyor.

Aynı zamanda golcü futbolcu, Avrupa kupalarında 31. maçta 12 gole ulaştı.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Demba Ba maçın ardından "Allah'a şükürler olsun. Allah'ın yardımıyla oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Kaleci ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. İkinci golde ise Edin'in geldiğini gördüm, kendisine bıraktım" ifadelerini kullandı.