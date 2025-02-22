Hadise'nin kısa süre önce yayınladığı 'Fırtınam' klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Transparan leopar kıyafeti ve dans figürleriyle dikkat çeken Hadise, takipçilerini ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar şarkıcının tarzını ve performansını cesur ve modern bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Hadise ile Demet Akalın’ı kıyaslayan bir paylaşımda bulunarak; "Hadise'nin son şarkısı 'Fırtınam', bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lâzım, yapay zekâsız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor" ifadelerini kullandı. REKLAM

Demet Akalın, kendisinin Hadise ile kıyaslandığı bu paylaşıma sessiz kalmadı; "Akal değil soyadım, ben bunların alasını çektim. Onlar, arkamdan gelsin. Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim. Soyadımı da doğru yaz." diyerek yanıt verdi.

Bir başka kullanıcı ise bu tartışmaya katılarak; "Demet Akalın, zirveye bam bam çıkarken, Hadise Belçika’daki köyünde süt içiyordu. Kaldı ki bu saatten sonra Demet, dümdüz siyah ekranla klip paylaşsa bile dinleriz. Kadın yıllar önce kendi ağzıyla demişti, 'Minik kaldırım taşı, pırlantaya mı karşı?" şeklinde bir yorumda bulundu. REKLAM