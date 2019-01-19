3 | 10

Sevilen şarkıları 'Canıma da Değsin' ve 'Türkan'ı dinleyicileriyle birlikte seslendiren Akalın'ın sahnesinde bir de sürpriz yaşandı. Dinleyicilerinden bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu. Teklif öncesinde ne yapacağını şaşıran gence, Demet Akalın, "Hiçbir şey söylemene gerek yok, diz çök sadece, şiir gibi bu zaten gerçekten" tavsiyesinde bulundu.