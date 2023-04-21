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Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaptıkları ortak boşanma açıklamasından bir hafta sonra görüntülendi. Özdemir, Koç ile boşanmalarının şiddet ve aldatmayla ilişkili olmadığını dile getirdi

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  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Şubat 2022...
    Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık iki yıllık birlikteliğini resmileştirme adına sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifinde bulundu. Özdemir'in "Evet" cevabı sonsuzlukta yankılandı. 
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Haziran 2022... 
    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, nişanlandı. 
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Ağustos 2022... 
    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022'deki nikâh törenlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a erteledi.
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir; o gün, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının huzurunda “Mutluluğa sonsuza kadar evet” diyerek evlendi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Mart 2023...
    İki iddia, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evlilikleri üzerine kara bulut gibi çöktü. 
    Birinci iddia; Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde düzenlenen partide Oğuzhan Koç, uygunsuz tavırlar sergileyerek eşini kızdırdı. Özdemir, bunun üzerine evi terk etti.
    İkinci iddia; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeni, çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalandı.
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Nisan 2023...
    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 14 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada boşanacaklarını dile getirdi: Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.
  • Demet Özdemir: Ne aldatma ne de şiddet var - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, o açıklamadan bir hafta sonra Emirgan’da görüntülendi. Bir dergi çekimi için teknede objektif karşısına geçen Özdemir, çekim sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı; “Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimizde saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik.”

    Demet Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı.

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