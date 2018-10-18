Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor

18.10.2018 - 10:47 | Güncelleme:

Instagram'ın gözde isimlerinden model Demi Rose, köpeği Teddy ile çekilmiş fotoğraflarıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Rose'un paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

  • 1 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    Demi Rose Mawby, köpeği Teddy'yi yanından ayırmıyor.

  • 2 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    İki hafta önce babasını kaybeden Demi, teselliyi köpeği Teddy'ye buldu. 

  • 3 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    Güzel model, köpeğini bir an olsun yanından ayırmıyor.

  • 4 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    İngiliz model, köpeği Teddy'yi haziran ayında sahiplenmişti.

  • 5 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    Instagram sayfasında sürekli köpeğiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel, takipçilerinin sevgi seliyle karşılaştı.

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    23 yaşındaki Demi'nin fotoğrafı, kısa sürede 380 bini aşkın beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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    Rose'un Instagram'da 7.7 milyon takipçisi bulunuyor.

  • 8 Demi Rose, Teddy'i yanından ayırmıyor - Magazin haberleri
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    Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşkla adını duyuran Demi, kısa sürede herkesin dikkatini çekmiş ve takipçi sayısı hızla artarak Instagram'ın en merak edilen güzellerinden biri haline gelmişti. 

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