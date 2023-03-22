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Haberler İş-Yaşam Demir çelik en kötüyü geride bıraktı
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Demir çelik en kötüyü geride mi bıraktı?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Borsanın dev şirketleri demir çelik ve hava yolu şirketlerini değerlendiren Kaylı, maliyet artışı nedeniyle demir çelikte azalan kar marjının dip noktayı bulup bulmadığını sorguluyor. Depremin bu sektöre etkisinin de ele alındığı programda hangi şirketin nasıl etkilenebileceği üzerinde duruluyor. Kaylı ayrıca 2022'de tarihinin en iyi performansını gösteren hava yolu şirketlerinin de röntgenini çekiyor.

Demir çelik en kötüyü geride bıraktı
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Borsanın dev şirketleri demir çelik ve hava yolu şirketlerini değerlendiren Kaylı, maliyet artışı nedeniyle demir çelikte azalan kar marjının dip noktayı bulup bulmadığını sorguluyor. Depremin bu sektöre etkisinin de ele alındığı programda hangi şirketin nasıl etkilenebileceği üzerinde duruluyor. Kaylı ayrıca 2022'de tarihinin en iyi performansını gösteren hava yolu şirketlerinin de röntgenini çekiyor.

AZALAN MARJLAR KİMİ NASIL ETKİLEDİ?

2022’de genel anlamda sanayi şirketlerinin ve borsanın görünümünü ele alan Kaylı, demir çelik ve havacılık şirketleri için hangi bilanço kaleminin umut vaat edici hangi kalemin kötü geldiğini anlatarak demir çelikte azalan marjların borsadaki devleri nasıl etkilediğini dile getiriyor. Programda demir çelik üretim, ithalat ve ihracat verileri masaya yatırılarak bu durumun borsa şirketlerine yansıması değerlendiriliyor.

HAVADA DURUM NE?

Kaylı, başta fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri olmak üzere rasyoların nasıl bir seyir izlediğine dair görüşlerini aktarırken ton başına kar rakamlarına da dikkat çekiyor. Programda hava yolu şirketlerinde bilanço kalemleri de incelenerek yolcu sayısı, satışların maliyetler ve borç açısından havayolu şirketleri yorumlanıyor. Havayolu sektörünü etkileyen gelişmelerin gelecek yıl da geçerli olup olmayacağına dair tahminlerini paylaşan Kaylı, sektör şirketlerine yönelik rasyoları da değerlendiriyor.

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