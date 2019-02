3 | 12

Sanırım her şey derinliğini yitiriyor. Her şey tek renk olmaya doğru gidiyor... Her şeyin ve herkesin olduğu gibi binaların da sızısı kalıyor... Ben kızıma; 'işte benim hayatımın dönüm noktası bu okul!' diyebileceğim bir bina olmayacak. Hazin... Okulum, seni özleyeceğim! Okuluma veda şükran ve burukluk ile...