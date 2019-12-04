DHA

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'de tecrübeli oyuncu Deniz Kadah, özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Kadah, "Tabii ki kolay bir maç değildi. 2'nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için önemli bir galibiyet aldık. Galibiyet almamız çok önemliydi, şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız" diye konuştu.

"YENİ HOCAMIZIN GELMESİYLE YENİ BİR ENERJİ OLUŞTU"

İlhan Palut'un göreve gelmesiyle pozitif bir hava yakaladıklarını vurgulayan Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edip, sezonu bitirebildiğimiz en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ SAHADA BİZE 12'NCİ ADAM OLARAK ÇOK İYİ ENERJİ VERİYOR"

Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu takımın bir parçası olmaktan, onlarla beraber oynuyor olmaktan çok mutluyum. Sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi destek, çok iyi enerji veriyorlar. Gerek iç saha, gerek dış sahada onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"DENİZ BEBEK, GÖZTEPE AİLEMİZİN BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz günlerde bir Göztepe taraftarının yeni doğan çocuğuna Deniz adını vermesinden dolayı çok gururlu olduğunu vurgulayan Kadah, "Tabii ki çok onur duydum böyle bir şeyden. Aile ile de tanıştım ve çocuğa Deniz adını verdiklerinden dolayı büyük gurur duydum. Her zaman yanlarında ve destek olmaya devam edeceğim. Deniz bebek de bizim ve Göztepe ailemizin bir parçası" ifadelerini kullandı.