Denizbank Açıkhava'da müzik & kahkaha

Türkiye'nin ünlü isimlerinin konserleri ve gösterileriyle sahne alacağı etkinlikler bu yaz da müzik ve kahkaha dolu olacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro'sunda BKM organizasyonuyla gerçekleşecek olan 'Denizbank Açıkhava Konserleri' başlıyor.
Müzik dünyasının ünlü isimlerini konserlerini vereceği etkinliklere bu yıl gösteri dünyasının ünlü isimleri eşlik edecek.
KONSER TAKVİMİ:
9 Temmuz: Candan Erçetin
10 Temmuz: Yalın
11 Temmuz: Haluk Levent
12 Temmuz: Doğu Demirkol
13 Temmuz: Aşkın Nur Yengi & Mehmet Erdem
16 Temmuz: Fırat Tanış ile Gelin tanış Olalım
17 Temmuz: Yılmaz Erdoğan ve ÇGH 2
18 Temmuz: Kenan Doğulu
18 Ağustos: Ata Demirer Gazinosu
14 Eylül: Cem Adrian
16 Eylül: Kaan Sekban - Saçmalar
17 Eylül: Güldür Güldür Show
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