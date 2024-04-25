Denizli'de çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Komşu fabrikadan yardım için gelen ve bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fabrikadaki bazı pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi.
Yangın diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.
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