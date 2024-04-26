Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Akif Zıraplı (58) idaresindeki 20 AEG 104 plakalı otomobil, Akçay Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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