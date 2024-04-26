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        Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:26
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        Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Akif Zıraplı (58) idaresindeki 20 AEG 104 plakalı otomobil, Akçay Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Yaralanan sürücü kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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