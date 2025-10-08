Habertürk
Habertürk
        Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda 42 kişi yakalandı

        Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası alıp ehliyetine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı olduğu ileri sürülen 42 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:56 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:56
        GÜNCELLEME - Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda 42 kişi yakalandı
        Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası alıp ehliyetine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı olduğu ileri sürülen 42 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

        Ekiplerce, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan verdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında sürücü belgelerine belirli süreyle el konulan ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 7-8 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.​​​​​​​

        - Sahte raporla 100 kişi ehliyetini geri almış

        Ekipler yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibi sonucu tutanak tutulan alkollü sürücünün yerine başkasının kan tahlilini almaya aracılık eden bir kamu çalışanını tespit etti.

        Şüphelilerin el konulan ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla anlaştıkları para karşılığında hastaneye giderek, alkolsüz birisinin verdiği kan tahlili raporuyla mahkemeye başvurduğu belirtildi.

        Kan değerlerinin yasal sınırın altında ya da sıfıra yakın kan testi raporu alan 100 kişinin başvurdukları mahkemede el konulan ehliyetlerini bu yöntemle geri aldıkları tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldığı belirlenen 100 sürücünün belgesinin iptal edileceği öğrenildi.

