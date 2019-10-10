Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 20192020 Eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni Felsefe dersi ile başladı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20192020 eğitimöğretim yılı akademik açılış töreni ile Türkiye’de ilk kez bir akademik yıl felsefe dersi ile başladı. Yeni akademik yılın ilk dersini ODTÜ Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, daha sonra müzik dinletisi ile devam etti.

Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, protokol üyleri, PAÜ yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren PAÜ Rektörü Prof. Hüseyin Bağ “Üniversitemizin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi, hiç şüphesiz siz değerli akademisyenlerimiz ve idari personelimizle oluşturduğumuz verimli sinerji ve ortak çalışmaların ürünüdür. Pamukkale Üniversitemizi sadece ülkemizin değil, dünyanın saygın bilim yuvalarından biri haline getireceğimize olan inancım tamdır.” dedi.



İlk derste ‘Türkiye’de Bilim ve Felsefenin Kültürel İmkanları’ konusu işlendi

Protokol konuşmalarının ardından tören, ODTÜ Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam’ın “Türkiye’de Bilim ve Felsefenin Kültürel İmkanları” başlıklı 20192020 akademik yıl ilk dersi ile devam etti.

Tören protokol üyeleri, akademisyenler ve davetlilerin günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

DENİZLİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:42

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.