Büyükşehir konservatuarı ve bez bebek müzesi ziyarete açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve bez bebek müzesinde dezenfekte çalışması yapılmasının ardından hizmete açıldı.

Korona virüs tedbirlerinden dolayı geçici süre faaliyetleri durdurulan konservatuar ve tarihi Balcı Evi tekrardan hizmete açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeynep Karaaslan Bez Bebek Müzesi dezenfekte çalışmalarının ardından ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kentin yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler açılış öncesi her iki tesiste hijyen çalışması yaptı. Eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek konservatuarda bulunan tüm salon ve sınıflarda dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler bez bebek müzesini de tepeden tırnağa dezenfekte etti. Geleceğin sanatçılarını yetiştiren Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın kısa süre sonra yeni dönem konser ve etkinlikleriyle vatandaşların karşısına çıkacağı ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Toplum olarak aldığımız tedbirlerle virüsün üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

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