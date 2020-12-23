Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu GEBİP için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu GEBİP için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı

İHA

Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu GEBİP için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı

Denizli’de görev yapan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, 2020 yılı TÜBAÜstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu.
Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek, Türkiye’de ki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı.

Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkedeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenlenen GEBİP kapsamında, 3 yıl boyunca her yıl maddi destek verilen TÜBA GEBİP Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülünün sahibi Nanoteknoloji alanında yaptığı çalışmalarla Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü
YEREL HABERLER Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' ...
Prostat hastalarının yüzünü güldürecek teknoloji Denizli’de
YEREL HABERLER Prostat hastalarının yüzünü güldürecek teknoloji ...
Denizli Gürültü Eylem Planı 2021 sonunda tamamlanacak Büyükşehir, Gürültü Eylem Planı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizli Gürültü Eylem Planı 2021 sonunda ...
Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
YEREL HABERLER Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
Denizli'de 4 günlük kısıtlamada turistler, balon turu yapabilecek
YEREL HABERLER Denizli'de 4 günlük kısıtlamada turistler, balon turu ...
Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar ...
Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina kutsal alanı GEKA ile hayat buluyor
YEREL HABERLER Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina kutsal alanı GEKA ...
İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın enerji ve ilham dolu hikayesi: ‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’
YEREL HABERLER İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın enerji ve ilham dolu ...
Kuş cenneti Acıgöl'de kuraklık
YEREL HABERLER Kuş cenneti Acıgöl'de kuraklık
Yılbaşı gecesi otellerde eğlence yasak Sıcak hava balonlarında çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi otellerde eğlence yasak Sıcak hava ...
Başkan Örki, MHP’lileri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Örki, MHP’lileri makamında ağırladı
Çameli’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çameli’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Denizli'de, helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Denizli'de, helikopter destekli trafik denetimi
Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı Pamukkale’de pazar yerleri ve sosyal tesis tamamlanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis ...
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
YEREL HABERLER Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ...
'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor da virüs kurbanı oldu Sosyal medya hesabından geçirdiği korona virüs zorluklarını anlatan Dr. Soner Oğuz, korana virüs sebebiyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor da virüs kurbanı ...
Yukatel Denizlispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı Yeşil-siyahlı ekip BB Erzurumspor’a 5 eksikle gidiyor
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
Mesai başlamadan vatandaşlar vergi dairesine akın etti Vergi borcu yapılandırmasında uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Mesai başlamadan vatandaşlar vergi dairesine akın ...
Denizlispor’un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor’un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu
Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde
'Sağlık çalışanlarını sevin' diyen doktor koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 'Sağlık çalışanlarını sevin' diyen doktor ...
Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
YEREL HABERLER Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
YEREL HABERLER Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
3,6 milyonluk öğrenim yardımı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER 3,6 milyonluk öğrenim yardımı sonuçları açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X