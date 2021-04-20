Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha hayran bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha hayran bıraktı

İHA

Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha hayran bıraktı

Buldan Engelliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel çocuklarla birlikte pasta ve kurabiye yaptı.

Buldan Engelliler Derneği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel çocukları ziyaret etti. Buldan Engelliler Derneği sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Fatma Karcı ve dernek üyeleri tarafından yürütülen etkinlikte ziyaret edilen Arda ve Mert Şimşek kardeşler, dernek üyelerine birbirinden lezzetli kurabiye ve pasta yaptılar.

“Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır”
Trensvers miyelet, serebral palsi, epilepsi ve otizm rahatsızlığı bulunan özel çocuklar, Mert, Arda, Sena ile Yağmur’un fırsat verildiğinde çok güzel işler yapabileceği görüldü. Çocukların gösterdikleri güzel işleri söyleyen Başkan yardımcısı Fatma Karcı; “Özel çocuklarımız bizlere birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladılar. Engelli çocuklarımıza gereken özen ve eğitimi onlara verdikten sonra gayet güzel işler yapabiliyorlar. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır. Bunun bilinciyle hareket edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 asırlık Cevher Paşa Cami yeniden ibadete açıldı Antik kent içerisindeki 6 asırlık cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER 6 asırlık Cevher Paşa Cami yeniden ibadete ...
Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden Nisan ayına özel beslenme tavsiyeleri
YEREL HABERLER Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden Nisan ayına özel ...
Merkezefendi Basket liderliği kendi evinde kaptı
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket liderliği kendi evinde kaptı
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 ...
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı Akşam gezmesi pahalıya patlayan yoklama kaçağı 3 gencin aracından ruhsatsız tüfek çıktı
YEREL HABERLER Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya ...
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Samsunspor: 82-75
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Samsunspor: ...
Denizli'de kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza
YEREL HABERLER Denizli'de kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 42 bin ...
Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli süpürge ile ulaşıldı
YEREL HABERLER Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli ...
Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti
YEREL HABERLER Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes ...
Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı
Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 100 lira ceza Denizli’de bir haftada 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 100 lira ...
Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin ...
Denizli'de 44 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 44 sikke ele geçirildi
Polis banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Polis banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli ...
Denizli’de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye 42 bin 752 TL idari para cezası Korona virüs tedbirlerine uymayan 37 kişiye 31 bin 860 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Denizli’de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye ...
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı Denizli’de son bir haftada 94 kişi tutuklandı Denizli’de 454 farklı asayiş olayında 296 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı Denizli’de ...
Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
YEREL HABERLER Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen ...
Denizli'de masaj salonları 1 ay geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Denizli'de masaj salonları 1 ay geçici olarak ...
Merkezefendi’nin çehresi yeni parklar ile değişecek
YEREL HABERLER Merkezefendi’nin çehresi yeni parklar ile değişecek
Denizli'de 4 katlı binada çatı yangını
YEREL HABERLER Denizli'de 4 katlı binada çatı yangını
Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız
YEREL HABERLER Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış ...
Çal'da su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Çal'da su kesintisi uyarısı
Denizlispor’un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu
YEREL HABERLER Denizlispor’un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ...