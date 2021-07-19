FETÖ terör örgütü mensubu 2 kişi tutuklandı

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Denizli’de FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu FETÖ terör örgütünün üyesi oldukları tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ üyesi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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