Denizli'de minibüsün çarptığı kadın öldü

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, yemek dağıtım aracının altında kalan Polis Başmüfettişi Yılmaz Yener'in annesi Fatma Yener (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Y. yönetimindeki özel bir firmaya ait yemek dağıtım minibüsü, geri manevra yaptığı sırada Fatma Yener'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Savaş Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. İzmir'de Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Yılmaz Yener'in annesi olduğu öğrenilen Fatma Yener'in cenazesinin yarın düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-09-24 23:17:53



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