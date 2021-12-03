Denizli’de bulunan Bursaspor taraftarları takımını karşıladı Bursaspor maçtan 2 gün önce Denizli’ye geldi

Bursaspor, pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı için Denizli’ye 2 öncesinden geldi. Denizli’de bulunan Bursaspor taraftarları kulübün kalacağı otelin önünde meşaleler ile karşıladı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor Bursaspor maçı öncesi yeşilbeyazlı kafile 2 gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşilbeyazlılar akşam saatlerinde Denizli’de konaklayacağı otele geldi. Denizli’de bulunan Bursaspor’lu taraftarlar takım otobüsünü otelin önünde meşalelerle karşıladı. Taraftarlar takımı karşılamanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati’ye ve takıma çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli’de maç saatini bekleyecek olan Bursaspor’un erken tarihte Denizli’ye gitmesi ise dikkat çekti.

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