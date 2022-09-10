Aynı yerde çıkan yangın söndürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Denizli-Muğla il sınırındaki aynı bölgede patlak veren ikinci orman yangını, ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesiyle söndürülerek tamamen kontrol altına alındı.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 saat sonra kontrol atlına alınan yangın, zirve kısmından yeniden başlamıştı.

Yanan yerin üst kısmından başlayan ikinci orman yangını için bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter, uçak, arazöz ve görevliler, yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Şiddetli rüzgara rağmen hummalı çalışma sürdürülen bölgede tekrar yangın çıkmaması için soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.