Denizlispor'da seri sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Osmanlıspor'a evinde 2-0'lık skorla boyun eğen Denizlispor 14 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 4 hafta sonra liderlik koltuğunu rakibine bıraktı.
Denizlispor'un başında müthiş bir performans sergileyen teknik direktör Yücel İldiz ise ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Maçın 90+5'inci dakikasında kullanılan korner atışında önce Ziya ardından kalecisi Stachkowiak ile 2 kez direkleri döven yeşil-siyahlılar beraberliği kıl payı ıskalayıp kontratakta Ayuk'tan yediği golle 2-0 yenildi. Denizlisporlu futbolcular berberliğe yaklaşmışken yedikleri gol sonrası adeta yıkıldı.
Denizlispor son saniyelerde golü kaçırıp ardından yediği golle hem liderliğini koruyup Osmanlıspor'u 3 puan gerisinde tutma fırsatını tepti hem de sezon sonunda olası puan eşitliği ikili averajdaki üstünlüğünü yitirdi. Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurup takıma büyük destek veren taraftarlar ise 90 dakika bitiminde oyuncuları alkışlayıp herkesi teselli etti. Osmanlıspor maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını ifade eden Yücel İldiz ise, "Çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak bize çok acı geldi" diye konuştu. Takımının asla şampiyonluk yarışından kopmayacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Böylesine kritik bir müsabakada mağlup olmak iyi olmadı. Osmanlıspor'u gerçekten hem direkleri hem de kalecileri korudu" dedi.
Son saniyede ağlarında gördükleri gole ise artık bir şey diyemediğini belirten İldiz, "Çünkü o gol öncesi topumuz iki kez direkten döndü. Taraftarlarımız oyuncuları çağırıp kutladı ve yönetim kurulumuz soyunma odasına gelip herkesi tebrik etti. Futbolda böyle günler olabiliyor. Biz dimdik yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin Çetin ise, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Sanma ki kuruduk. Sadece bahar için yaprak döktük. Öyle ya da böyle bu şehir şampiyonluğu yaşayacak. O sene bu sene" paylaşımını yaptı.
Ligdeki toplam 4'üncü mağlubiyetini alan Ege ekibi bu hafta düşme potasında yer alan Elazığspor'a konuk olacak. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadı'nın yıkılması nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.