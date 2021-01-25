Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 8 haftanın ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Ligde 2 maç Kenan Atik'le yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, daha sonra takımı Yalçın Koşukavak'a emanet etti. Ege temsilcisi, Koşukavak yönetiminde ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 puan alabildi.

İlk devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puanda son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 19 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü. İç sahada 10 maçta sadece 5 puan toplayan Yukatel Denizlispor, deplasmanda ise 10 müsabakada 9 puana ulaştı.

DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMADI

Bu sezon geride kalan 21 haftanın 19'unda düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor, 5. haftayı 16. sırada, 14. haftayı ise 17. durumda geçti. Yeşil-siyahlı ekip, 21 haftanın 7'sinde ise ligin son sırasında yer aldı.

Ligde 3 kez kazanarak en az galibiyet alan ekip olan Denizlispor, 12 yenilgiyle de en fazla mağlubiyeti bulunan ekiplerden de biri konumunda. Sadece 3 maçta kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip, 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

GALİBİYET ORANINDA EN KÖTÜ 2. PERFORMANS

Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te mücadele eden Yukatel Denizlispor, 21. kez yer aldığı bu kulvarda galibiyet oranına bakıldığında ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. performansını sergiledi.

Yeşil-siyahlı ekibin bu sezonki yüzde 15'lik galibiyet oranı, 2009-2010 sezonunun ilk yarısındaki yüzde 5,9'luk maç kazanma ortalamasının ardından en kötü ikinci performans olarak kayıtlara geçti.

Denizlispor, 18 takımın bulunduğu ve ilk yarılarını 4. sırada tamamladığı 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında yüzde 52,9 galibiyet oranıyla en yüksek maç kazanma ortalamasını yakalamıştı.

Yeşil-siyahlı ekibin ilk yarılara göre Süper Lig'de gösterdiği performans şöyle:

Sezon Sıra O G B M A Y Puan Galibiyet oranı 1983-1984 7 17 5 8 4 20 22 18 29,4 1984-1985 16 17 3 3 11 18 34 9 17,6 1985-1986 13 18 5 5 8 16 19 15 27,8 1986-1987 11 18 5 7 6 18 15 17 27,8 1987-1988 15 19 6 5 8 20 25 23 31,6 1994-1995 13 17 5 4 8 24 27 19 29,4 1995-1996 14 17 3 7 7 17 27 16 17,6 1996-1997 17 17 3 2 12 18 34 11 17,6 1999-2000 5 17 7 6 4 29 25 27 41,2 2000-2001 12 17 5 6 6 21 28 21 29,4 2001-2002 13 17 4 6 7 30 25 18 23,5 2002-2003 9 17 5 6 6 19 20 21 29,4 2003-2004 4 17 9 3 5 31 20 30 52,9 2004-2005 4 17 9 3 5 23 18 30 52,9 2005-2006 18 17 3 4 10 12 25 13 17,6 2006-2007 14 17 4 7 6 13 15 19 23,5 2007-2008 7 17 7 3 7 22 21 24 41,2 2008-2009 15 17 4 3 10 22 32 15 23,5 2009-2010 17 17 1 4 12 11 28 7 5,9 2019-2020 11 17 6 4 7 19 23 22 35,3 2020-2021 21 20 3 5 12 19 38 14 15