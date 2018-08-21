Deportivo Pasto - Deportivo Rionegro düellosu

Kolombiya Primera A Clausura maçında Deportivo Pasto ile Deportivo Rionegro, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Deportivo Pasto son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Rionegro, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 502 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Pasto galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.00, Deportivo Rionegro galibiyet oranı 4.50.

Deportivo Pasto son haftadaki Real Santander müsabasında 3-0 kazandı.

Deportivo Rionegro ise Alianza Petrolera karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Pasto, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Deportivo Rionegro, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Rionegro 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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