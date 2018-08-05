Deportivo Santani - General Diaz maçı rakamları

Deportivo Santani ve General Diaz, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:45. Deportivo Santani 4 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken General Diaz 3 puanda ve 9. sırada. Deportivo Santani, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. General Diaz, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 580. İddaa'da Deportivo Santani kazanır 0.00, berabere biter 0.00, General Diaz kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Santani son hafta oynanan General Diaz maçında 0-1 yenildi.

General Diaz ise Deportivo Santani karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Santani, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

General Diaz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. General Diaz, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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