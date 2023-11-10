Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz, alınan başarısız sonuçların ardından istifa etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Burak Yılmaz'ın istifası sonrasında gözler yeni teknik direktörün kim olacağına döndü. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre siyah-beyazlılarda görevi Rıza Çalımbay devralacak.

Rıza Çalımbay, 3 Aralık'taki seçime kadar Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak.

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BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta sezona yardımcı antrenör olarak başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifası sonrası 10 Ekim 2023 tarihinde geçici olarak takımın başına getirilmişti. Siyah-beyazlıların başında 4'ü Süper Lig, 2'si de Konferans Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıkan 38 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Yılmaz yönetiminde, ligde İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor'a ise yenilmişti.

Beşiktaş ayrıca, Burak Yılmaz yönetiminde Konferans Ligi'nde oynadığı iki Bodo/Glimt maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.