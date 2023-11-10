Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz, almamalı" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını ve mahkemenin AYM'ye yaptığı suç duyurusu ile ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz, almamalı" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclis'in bu mutlak yetkisine el uzatamaz" ifadelerini kullandı.