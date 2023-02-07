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Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay tarafından açıklandı!

Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay üzerinden deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, AFAD ve Kızılay deprem bağış hesapları neler? Bağış yapmak isteyenler için AFAD ve Kızılay deprem bağış hesaplarını ve linklerini haberimizde derledik. İşe detaylar...

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  • Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay | AFAD ve Kızılay deprem bağışı ekranı için TIKLAYIN!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem bölgesine ise yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. AFAD ve Kızılay üzerinden deprem bölgesi için yardımda bulnamk isteyenler, AFAD ve Kzızılay deprem bağış hesaplarını araştırıyor. İşte Kızılay ve AFAD deprem bağış hesapları ve bağış ekranı...

     
  • Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay | AFAD ve Kızılay deprem bağışı ekranı için TIKLAYIN!

    KIZILAY DOĞAL AFET YARDIMI

    Türk Kızılay aracılığıyla afetzede insanlara destek olmak için; tüm GSM operatörleri üzerinden “AFET” yazıp 2868'e 15₺ göndererek bir ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilirsiniz.
  • Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay | AFAD ve Kızılay deprem bağışı ekranı için TIKLAYIN!

    AFAD YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

    AFAD birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından bağış kampanyası başlattı. AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.
  • Deprem bağış hesapları AFAD ve Kızılay | AFAD ve Kızılay deprem bağışı ekranı için TIKLAYIN!

    Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir." sözleriyle açıkladı.

    AFAD DEPREM YARDIM KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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