Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem bölgesine ise yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. AFAD ve Kızılay üzerinden deprem bölgesi için yardımda bulnamk isteyenler, AFAD ve Kzızılay deprem bağış hesaplarını araştırıyor. İşte Kızılay ve AFAD deprem bağış hesapları ve bağış ekranı...