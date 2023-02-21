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Deprem hangi sektörü nasıl etkileyecek?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan oluyor. Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ekonomiye ve borsa İstanbul'a etkilerini değerlendiren Eraslan, bu etkilerin hangi sektör ve alanlara olacağı konusundaki görüşlerini aktarıyor. Depremin ardından başta enflasyon olmak üzere ekonominin genel parametrelerinin hangi yönde hareket edeceğine dair tahminlerini paylaşan Eraslan bu gelişmelerin borsada nasıl yankı bulacağı konusundaki fikirlerini aktarıyor.

Deprem hangi sektörü nasıl etkileyecek?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan oluyor. Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ekonomiye ve borsa İstanbul'a etkilerini değerlendiren Eraslan, bu etkilerin hangi sektör ve alanlara olacağı konusundaki görüşlerini aktarıyor. Depremin ardından başta enflasyon olmak üzere ekonominin genel parametrelerinin hangi yönde hareket edeceğine dair tahminlerini paylaşan Eraslan bu gelişmelerin borsada nasıl yankı bulacağı konusundaki fikirlerini aktarıyor.

ENFLASYON YENİDEN BELİRLEYECİ OLUR MU?

Eraslan, Borsa İstanbul'un depremden sonra 3 gün kapatılmamasını da değerlendirerek sonrasında borsaya yönelik alınan önemli kararların endeksi nasıl etkilediğine ve bundan sonraki sürecin nasıl olacağına dair görüşlerini dile getiriyor. Yine deprem sonrası borsa açıldıktan sonra çimento ve demir çelik gibi bazı sektör hisselerinde görülen yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eraslan ayrıca deprem sonrası enflasyon oranının yeniden yükselişe geçebileceğine dair tahminleri de ele alarak "Geçen yıl olduğu gibi enflasyon yeniden finans piyasaları ve borsada fiyatların oluşmasında temel belirleyici olabilir mi?" sorusunu yanıtlıyor.

ARTIK BİST 30 ZAMANI

Eraslan borsanın bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi alternatifsiz olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlarken özellikle mevduat faizlerindeki yükselişe dikkat çekti. Borsa içinde de BİST 30 ve diğer büyük şirket hisselerindeki yükselişe dikkat çeken Eraslan geçen yıl küçük hisselerdeki yükselişin büyüklere kıyasla 2 kat fazla olduğunu da hatırlatarak bu durumun sürme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Depremin yanı sıra global piyasalarda yaşananların ekonomiye yansımalarından yola çıkarak genel ekonomik beklentilerini sıralayan Eraslan borsaya gelen küçük yatırımcılara özellikle son 3 aydaki volatiliteden yola çıkarak önerilerde bulunuyor.

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