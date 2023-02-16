Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem dolasıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici bir süre ile başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesi uygun görüldüğünü açıkladı. GİB, bu vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgilerini yayımladı.
GİB’ten yapılan duyuruda, www.gib.gov.tr internet adresinden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının mümkün olduğu, mükelleflerin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmadığı da vurgulandı.
Söz konusu illerde bulunan ancak aşağıdaki tabloda bilgileri yer almayan vergi dairesi müdürlükleri ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekler.
|Deprem Felaketi Nedeniyle Faaliyetine Bulunduğu Yerde Devam Edemeyen Vergi Dairesi
|Geçici Bir Süre Faaliyetine Devam Edeceği
|İl
|Adres
|Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı
|Asım Gündüz Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:1,2,3,4 Akdeniz/MERSİN
|Şükrükanatlı Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:5,6,7 Akdeniz/MERSİN
|23 Temmuz Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Kat:9,10,11 Akdeniz/MERSİN
|Sahil Vergi Dairesi
|Mersin
|Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
|Antakya Vergi Dairesi
|Mersin
|Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz/MERSİN
|Kırıkhan Vergi Dairesi
|Mersin
|Merkez Mh. İbni Sina Sok.No:18 Erdemli/MERSİN
|Reyhanlı Vergi Dairesi
|Mersin
|Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi 33960 Silifke/MERSİN
|Samandağ Vergi Dairesi
|Mersin
|Yeşilyurt Mah. Hükümet Konağı Kat:1 33640 Anamur/MERSİN
|Akdeniz Vergi Dairesi
|Mersin
|Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
|Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı
|Aslanbey Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Elbistan Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Afşin Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Pazarcık Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Aksu Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Adıyaman Defterdarlığı
|Adıyaman Vergi Dairesi
|Sivas
|Yenişehir Mah. 52/9. Sokak No:4 SİVAS
|Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı
|İslahiye Vergi Dairesi
|Gaziantep
|İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP
|Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
|Şehitlik Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Hasan Çelebi Mah. Hürriyet Cad. No:47 Siverek/ ŞANLIURFA
|Topçumeydanı Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Yenişehir Mah. 1797 Sokak Yeni Kaymakamlık Binası Kat:1 No:1 Viranşehir/ŞANLIURFA
|Göbeklitepe Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Aydın Mah. Soğutma Sokak No:2 Suruç/ŞANLIURFA
|Birecik Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Aydın Mah. Soğutma Sok. No:2 Suruç/ŞANLIURFA
|Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı
|Fırat Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Beydağı Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Osmaniye Defterdarlığı
|Kadirli Vergi Dairesi
|Osmaniye
|Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No:60 OSMANİYE
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