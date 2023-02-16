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Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem dolasıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici bir süre ile başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesi uygun görüldüğünü açıkladı. GİB, bu vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgilerini yayımladı.

GİB’ten yapılan duyuruda, www.gib.gov.tr internet adresinden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının mümkün olduğu, mükelleflerin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmadığı da vurgulandı.

Söz konusu illerde bulunan ancak aşağıdaki tabloda bilgileri yer almayan vergi dairesi müdürlükleri ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekler.

Deprem Felaketi Nedeniyle Faaliyetine Bulunduğu Yerde Devam Edemeyen Vergi Dairesi Geçici Bir Süre Faaliyetine Devam Edeceği İl Adres Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Asım Gündüz Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:1,2,3,4 Akdeniz/MERSİN Şükrükanatlı Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:5,6,7 Akdeniz/MERSİN 23 Temmuz Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Kat:9,10,11 Akdeniz/MERSİN Sahil Vergi Dairesi Mersin Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN Antakya Vergi Dairesi Mersin Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz/MERSİN Kırıkhan Vergi Dairesi Mersin Merkez Mh. İbni Sina Sok.No:18 Erdemli/MERSİN Reyhanlı Vergi Dairesi Mersin Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi 33960 Silifke/MERSİN Samandağ Vergi Dairesi Mersin Yeşilyurt Mah. Hükümet Konağı Kat:1 33640 Anamur/MERSİN Akdeniz Vergi Dairesi Mersin Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aslanbey Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Elbistan Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Afşin Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Pazarcık Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Aksu Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Adıyaman Defterdarlığı Adıyaman Vergi Dairesi Sivas Yenişehir Mah. 52/9. Sokak No:4 SİVAS Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Gaziantep İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Şehitlik Vergi Dairesi Şanlıurfa Hasan Çelebi Mah. Hürriyet Cad. No:47 Siverek/ ŞANLIURFA Topçumeydanı Vergi Dairesi Şanlıurfa Yenişehir Mah. 1797 Sokak Yeni Kaymakamlık Binası Kat:1 No:1 Viranşehir/ŞANLIURFA Göbeklitepe Vergi Dairesi Şanlıurfa Aydın Mah. Soğutma Sokak No:2 Suruç/ŞANLIURFA Birecik Vergi Dairesi Şanlıurfa Aydın Mah. Soğutma Sok. No:2 Suruç/ŞANLIURFA Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Fırat Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Beydağı Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ Osmaniye Defterdarlığı Kadirli Vergi Dairesi Osmaniye Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No:60 OSMANİYE