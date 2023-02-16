Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Depremden etkilenen vergi daireleri komşu ilde hizmet verecek

Depremde hizmet binası yıkılan vergi daireleri, geçici süre ile komşu il veya ilçelerde belirlenen adreslerde hizmet verecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların tüm vergisel işlemlerini vergi dairelerine gitmeden İnteraktif Vergi Daireleri üzerinden yapabileceğini duyurdu.

Depremden etkilenen vergi daireleri komşu ilde hizmet verecek
HABERTURK.COM

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem dolasıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici bir süre ile başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesi uygun görüldüğünü açıkladı. GİB, bu vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgilerini yayımladı.

GİB’ten yapılan duyuruda, www.gib.gov.tr internet adresinden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının mümkün olduğu, mükelleflerin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmadığı da vurgulandı.

Söz konusu illerde bulunan ancak aşağıdaki tabloda bilgileri yer almayan vergi dairesi müdürlükleri ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekler.

Deprem Felaketi Nedeniyle Faaliyetine Bulunduğu Yerde Devam Edemeyen Vergi Dairesi Geçici Bir Süre Faaliyetine Devam Edeceği
İl Adres
Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Asım Gündüz Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:1,2,3,4 Akdeniz/MERSİN
Şükrükanatlı Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:5,6,7 Akdeniz/MERSİN
23 Temmuz Vergi Dairesi Mersin Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Kat:9,10,11 Akdeniz/MERSİN
Sahil Vergi Dairesi Mersin Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
Antakya Vergi Dairesi Mersin Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz/MERSİN
Kırıkhan Vergi Dairesi Mersin Merkez Mh. İbni Sina Sok.No:18 Erdemli/MERSİN
Reyhanlı Vergi Dairesi Mersin Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi 33960 Silifke/MERSİN
Samandağ Vergi Dairesi Mersin Yeşilyurt Mah. Hükümet Konağı Kat:1 33640 Anamur/MERSİN
Akdeniz Vergi Dairesi Mersin Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aslanbey Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Elbistan Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Afşin Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Pazarcık Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Aksu Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Adıyaman Defterdarlığı Adıyaman Vergi Dairesi Sivas Yenişehir Mah. 52/9. Sokak No:4 SİVAS
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Gaziantep İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Şehitlik Vergi Dairesi Şanlıurfa Hasan Çelebi Mah. Hürriyet Cad. No:47 Siverek/ ŞANLIURFA
Topçumeydanı Vergi Dairesi Şanlıurfa Yenişehir Mah. 1797 Sokak Yeni Kaymakamlık Binası Kat:1 No:1 Viranşehir/ŞANLIURFA
Göbeklitepe Vergi Dairesi Şanlıurfa Aydın Mah. Soğutma Sokak No:2 Suruç/ŞANLIURFA
Birecik Vergi Dairesi Şanlıurfa Aydın Mah. Soğutma Sok. No:2 Suruç/ŞANLIURFA
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Fırat Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Beydağı Vergi Dairesi Kayseri Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Osmaniye Defterdarlığı Kadirli Vergi Dairesi Osmaniye Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No:60 OSMANİYE

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem bağışları vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi konuya açıklık getirdi
İŞ-YAŞAM 'Bağış vergiden değil, matrahtan düşülmektedir'
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
İŞ-YAŞAM Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı
İŞ-YAŞAM Depremzedelere destek ödemeleri başladı
Denizbank'tan depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış
İŞ-YAŞAM Depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış
TSKB'den deprem bölgesine 55 milyon TLlik bağış kararı
İŞ-YAŞAM TSKB'den deprem bölgesine bağış
Şişecam'dan deprem bölgesine 225 milyon TL destek
İŞ-YAŞAM Şişecam'dan deprem bölgesine 225 milyon TL destek
10 ilde kısa çalışma ödeneği uygulanacak
İŞ-YAŞAM 10 ilde kısa çalışma ödeneği uygulanacak
Son dakika haberi Bankalar Birliği'nden 'borç öteleme' tavsiyesi
İŞ-YAŞAM Bankalar Birliği'nden 'borç öteleme' tavsiyesi
Koç'tan deprem bölgesine 2 milyar TL'lik kaynak
İŞ-YAŞAM Koç'tan 2 milyar TL'lik deprem desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.