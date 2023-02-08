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Depremden etkilenenler için yardım seferberliğine katıldılar

Dizi yapımcıları ve prodüksiyon şirketleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlerin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyalarına destek veriyor

Depremden etkilenenler için yardım seferberliğine katıldılar - Magazin haberleri
AA

Görüntü yönetmeni Uğur İçbak, sosyal medya hesabından, "Bugün değilse ne zaman? 600 setten, reklam dahil 600 jeneratör, yaklaşık 6 bin karavan yapar. Bence beklenmemeli" duyurusu yaptı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Timur Savcı, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Dizi ve film sektörü olarak, deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıyoruz. Ülkemizde etkili olan deprem felaketinin ardından geçirdiğimiz bu zor günlerde, dizi ve film sektörü birlik oluyor, ilan edilen milli yas ile setlerimizi durduruyor ve karavanlarımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. İlk olarak maddi yardımı organize edeceğiz. AFAD (Afet ve Acil Durum Başkanlığı) ve AHBAP'la sürekli görüşme halindeyiz. Jeneratör, karavan ve gıda yardımı konusunda yapacağımız çalışma ikinci planda. Mevcut yardım tırları yollarda kaldığı için ciddi bir ulaşım problemi var. Bu yüzden ikinci etapta da AFAD ve AHBAP’tan gelecek bilgiler doğrultusunda karavan, jeneratör ve gıda yardımı konusunda destek vermek için harekete geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yapımcılar özveriyle ellerinden ne geliyorsa yapıyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi.

"KARAVANLARIMIZI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ"

Ay Yapım ve Gold Film'in sosyal medya hesaplarında TESİYAP'ın, "Ülkemizi yasa boğan, elim deprem felaketi sonrası Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları olarak, üyemiz yapım şirketleri arasında maddi ve ayni yardımlar toplanmasını ve bu yardımların AFAD ve AHBAP koordinasyonunda depremzedelere en kısa sürede ulaştırılmasını sağlayacağız. Üye yapımcılarımızın büyük çoğunluğu, yardım çalışmalarına destek olmak için film setlerine bir süre ara verdikleri bilgisini bizlerle paylaşmıştır" açıklaması paylaşıldı.

MF Yapıma ait sosyal medya hesabında, 11 Şubat'a kadar tüm set çalışmalarının durdurulduğu belirtilerek, AFAD ve TESİYAP ile koordineli olarak deprem bölgelerine yardım yapılacağı aktarıldı.

TIMS&B Productions'ın Twitter hesabında, yardım seferberliğine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Dizi ve film sektörü olarak deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıyoruz. Ülkemizde etkili olan deprem felaketinin ardından geçirdiğimiz bu zor günlerde dizi ve film sektörü olarak birlik oluyor, ilan edilen milli yas ile birlikte setlerimizi durduruyor ve karavanlarımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı, AFAD ve AHBAP Başkanı Haluk Levent ile yardım kampanyası başlattı."

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabında da TESİYAP'ın açıklaması paylaşıldı.

Oyuncu ve yapımcı Oktay Kaynarca da Güzel Adamlar Media olarak, (TESİYAP) ile hareket ettiklerini, onların yönlendirmeleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

"HİÇ KULLANILMAMIŞ KIŞLIK KOSTÜMLER DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR"

'Çakallarla Dans' serisine imza atan yapımcı Murat Şeker, depremi haber aldıkları ilk andan itibaren hem bireysel hem de ekip olarak çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Filmlerde kullandıkları çoğu hiç kullanılmamış kışlık kostümleri, giyim yardımı olarak hazırlayıp deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışladıklarını kaydeden Şeker, "Her film öncesi çok sayıda kostüm alıyoruz. Bazen yedekli alıyoruz. Çok yüklü miktarda kışlık kullanılabilir kostüm bağışında bulunduk" diye konuştu.

Şeker, Didem Balçın ve Mert Fırat ile çorap, atkı, bere gibi dış mekan malzemelerinin yanı sıra çeşitli ihtiyaç malzemelerini bölgeye göndermek üzere hazırladıklarını, ayrıca TESİYAP'ın da yönlendirmesiyle maddi yardımda bulunacaklarını söyledi.

Deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç duyanların bilgilerini de sosyal medyada paylaştıklarını sözlerine ekleyen Murat Şeker, yeni yardım hazırlıklarının da sürdüğünü kaydetti.

Yapımcı Mustafa Uslu da deprem haberinin duyulmasının hemen ardından bölgeye çeşitli yardımlarda bulundu.

Fotoğraflar: AA, İHA

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