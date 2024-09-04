Derbi maçı için nefesler tutuldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında merak edilen tüm detaylar…