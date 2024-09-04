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        Haberler Bilgi Spor DERBİ MAÇI TARİHİ VE SAATİ: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki FB-GS derbi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:43
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        Derbi maçı için nefesler tutuldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

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        FB-GS DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programlarını açıkladı.

        TFF açıklamasıyla Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

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        FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

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        FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Dev derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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        ALTINCI HAFTA MAÇ PROGRAMI

        20 Eylül 2024 Cuma

        Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK

        20:00 - Mersin Stadyumu

        6

        21 Eylül 2024 Cumartesi

        Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor

        17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

        Fenerbahçe vs Galatasaray

        20:00 - Ülker Stadyumu

        7

        22 Eylül 2024 Pazar

        Çaykur Rizespor vs Samsunspor

        17:00 - Çaykur Didi Stadyumu

        Kasımpaşa vs Antalyaspor

        17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor

        20:00 - Yeni Adana Stadyumu

        Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor

        20:00 - Beşiktaş Park

        8

        23 Eylül 2024 Pazartesi

        Göztepe vs Bellona Kayserispor

        20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu

        Gaziantep FK vs Trabzonspor

        20:00 - Kalyon Stadyumu

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