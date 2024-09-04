Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki FB-GS derbi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
Derbi maçı için nefesler tutuldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
FB-GS DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programlarını açıkladı.
TFF açıklamasıyla Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ALTINCI HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül 2024 Cuma
Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK
20:00 - Mersin Stadyumu
21 Eylül 2024 Cumartesi
Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor
17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Fenerbahçe vs Galatasaray
20:00 - Ülker Stadyumu
22 Eylül 2024 Pazar
Çaykur Rizespor vs Samsunspor
17:00 - Çaykur Didi Stadyumu
Kasımpaşa vs Antalyaspor
17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor
20:00 - Yeni Adana Stadyumu
Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor
20:00 - Beşiktaş Park
23 Eylül 2024 Pazartesi
Göztepe vs Bellona Kayserispor
20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu
Gaziantep FK vs Trabzonspor
20:00 - Kalyon Stadyumu