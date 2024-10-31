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        Haberler Objektife Takılanlar Deren Talu Derin ile Talu kardeşler ve Edis, partide - Magazin haberleri

        Deren Talu Derin ile Talu kardeşler ve Edis, partide

        Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine Deren, Derin Talu kardeşler ve Edis gibi ünlü isimler katıldı. Talu kardeşler, basın mensuplarını fark edince telefonlarıyla onları çekerek karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:44
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı. Partiye siyah ve kırmızı renkli bir kostümle giden Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin Talu, kendilerini görüntüleyen gazetecilere karşılık olarak telefonlarıyla onları çekti.

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        Derin Talu, parti boyunca arkadaşları ve ablası Deren Talu ile sohbet etti.

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        Partiden ablası Deren Talu ile çıkan Derin Talu, yüzünü kıyafetiyle uyum içinde olan kırmızı yelpazesiyle gizlemeye çalıştı.

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        Şarkıcı Edis ise otomobilini otelin önüne çağırdı fakat basın mensuplarını fark edince geri gönderdi.

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        Bir süre sonra kendisini almaya gelen araçta bir kadın ve bir erkek görüntülendi. Araçtaki kadının yüzünü gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

        #Derin Talu
        #Edis
        #Cadılar Bayramı partisi
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