Deren Talu Derin ile Talu kardeşler ve Edis, partide

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı. Partiye siyah ve kırmızı renkli bir kostümle giden Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin Talu, kendilerini görüntüleyen gazetecilere karşılık olarak telefonlarıyla onları çekti.