Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
ABONE OL

Bursa'da dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Bursa'da, dereye düştükten sonra bir süre sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
0:00 / 0:00
AA

Annesi Baotul Mohamed (34) ile Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü yakınlarında dere kenarında gezen Suriye uyruklu Noora Ardromlı (5), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü ve sürüklendi.


Kızının suya düştüğünü gören anne de onun peşinden atladı. Bu sırada çevrede piknik yapan vatandaşlar tarafından kurtarılan anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen anne ve kızı yapılan kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Soylu: Asil sana günaydın Kılıçdaroğlu
GÜNDEM Soylu: Asil sana günaydın Kılıçdaroğlu
Motokuryenin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezası
GÜNDEM Motokuryenin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezası
Son dakika haberi Gece müzik yayın saati uzatıldı
GÜNDEM Gece müzik yayın saati uzatıldı
Fazıl Say'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştiri
GÜNDEM Fazıl Say'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştiri
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli çanta
GÜNDEM AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli ...
Sokağa bırakılan bebeğin durumu kötüleşti
GÜNDEM Sokağa bırakılan bebeğin durumu kötüleşti
Çekiçli dehşetin cezası belli oldu
GÜNDEM Çekiçli dehşetin cezası belli oldu
Mevlid kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandili hangi gün?
GÜNDEM Mevlid kandili ne zaman?
Son dakika: Peş peşe yaşandı! Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
GÜNDEM Peş peşe yaşandı! Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
Küresel ısınmaya bağlı rekor sıcaklıklar
GÜNDEM Küresel ısınmaya bağlı rekor sıcaklıklar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.