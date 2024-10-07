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        Haberler Magazin Derya Uluğ: Âşık Mahzuni Şerif'i canlandırmak isterim

        Derya Uluğ: Âşık Mahzuni Şerif'i canlandırmak isterim

        Kıbrıs'ta sahneye çıkan Derya Uluğ, kadın cinayetleri konusunda tepkisini dile getirdi. Uluğ, kimin hayatını canlandırmak istediğine yönelik bir soruya ise "Âşık Mahzuni Şerif" cevabını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:28
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        "Âşık Mahzuni'yi oynamak isterim"
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        Derya Uluğ, Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derya Uluğ; "Kıbrıs'ta sahne almayı seviyoruz. Ekim ayı boyunca yoğun bir turnedeyiz. Sağlığımız elverdiği müddetçe bütün enerjimizle devam edeceğiz" dedi. 'Gelin Takımı' filminde kendisini canlandıran Uluğ, "Kimin hayatını oynamak isterdiniz?" sorusuna; "Bir kadının erkek rolüne bürünme imkânı olursa Âşık Mahzuni Şerif'i canlandırmak isterim. Hayat hikâyesini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Bir de, Sezen Aksu... Onun hayatını yansıtabilmek çok detay gerektirir." diye cevapladı.

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        "ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM"

        Vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile ilgili duygu ve düşünceleri kendisine sorulan Derya Uluğ; üzüntüsünü ve kızgınlığını; "Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı" şeklinde dile getirdi.

        Âşık Mahzuni Şerif (1939 - 2002)

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        #Derya Uluğ
        #Aşık Mahzuni Şerif
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