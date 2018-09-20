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Dev konut kampanyasında satış 3 binin üzerine çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha güçlü bir ekonomi için başlatılan, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası kapsamında, bugüne kadar 3 binin üzerinde konut satışının gerçekleştiğini bildirdi

20.09.2018 - 12:45 | Güncelleme: AA

Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında 29 Ağustos'ta hayata geçirilen ve sektörü hareketlendirmesi beklenen kampanyadaki son durum hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kampanyaya günden güne katılımın arttığını belirten Kurum, bu konudaki verilerin tam olarak alınmadığını ancak her yerden katılımın gerçekleştiğini ifade etti.

Kampanyanın devam ettiğini aktaran Kurum, "Yabancıların mülk edinme değerlerinin düşmesiyle satışı artıracak, zaten kampanya da devam ediyor. Hepsi bir araya geldiğinde yıl sonuna kadar ciddi satışlar olacak. Kampanya kapsamında şu ana kadar ki konut satış rakamlarının 3 binin üzerine çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

Emlak sektörünün halka kazanç sağlayacak yatırım fırsatlarını içeren kampanya 31 Ekim'e kadar sürecek. Vatandaşlar, kampanya kapsamında, yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0,98'lik oranla konut sahibi olabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önemli katkı sunduğu kampanyada, Emlak Konut GYO, İlbank, KİPTAŞ, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) üyeleri de yer alıyor.

 

 

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