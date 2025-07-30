Diyarbakır'ın Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık alarmı
Diyarbakır'da, farklı türlerdeki çok sayıda canlının yaşam alanı olan Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklığın etkileri günden güne artıyor
Diyarbakır'da, Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan Devegeçidi Baraj Gölü'nde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması, yağışların azalması, iklim değişikliği ve buharlaşma gibi nedenlerle, bu yıl su seviyesinde normalin üzerinde bir düşüş yaşandı.
Göçmen kuşlar için besin ve üreme alanı olmasının yanı sıra tatlı su balıkçılığı ve tarımsal sulama amacıyla da kullanılan göldeki çekilme, ekosistemi tehdit ediyor.
Göl tabanında kalan çamurda besin arayan kuşlar ve koyun sürüleri, kuraklığın etkilerini gözler önüne seriyor.