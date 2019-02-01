Ara transfer dönemi yazı aratmadı

Süper Lig'de 2018-19 sezonun devre arası transfer dönemi dün gece itibarıyla sona erdi. Kulüpler bütçeleri doğrultusunda kadrolarını güçlendirmeye çalışırken Bursaspor, Kayserispor ve Trabzonspor transfer yasağı nedeniyle bu dönemi boş geçtiler. Buna rağmen Süper Lig tarihinin en hareketli ara transfer dönemi geride kaldı. Öyle ki, transfermarkt.com verilerine göre sezon başındaki yaz transfer döneminde 261 futbolcuya 48 milyon Euro harcayan takımlarımız, kış döneminde ise 100 futbolcuya 43 milyon Euro harcadı. Son 10 yıla bakıldığında ise bu ara transfer dönemi geçmiştekileri farklı bir şekilde geride bıraktı.



ARA TRANSFERİN ŞAMPİYONU GALATASARAY Galatasaray transferde gelir ve gider konusunda zirvede yer alırken yaz dönemindeki hayal kırıklığının adeta acısını çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 gün süren ara transfer döneminde kadrosuna 6 oyuncu katarken, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Aslan, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki santrforu Mbaye Diagne'ye 10 milyon Euro bonservis ücreti vererek iç transfer rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya sattı. Cimbom, ara transferde 22,3 milyon Euro gelir sağlarken, 17 milyon Euro para harcadı. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 15 olan Galatasaray'da bir yabancı oyuncuya lisans çıkarılamayacak. Bu noktada Japonya'dan talipleri bulunan Maicon'un gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. FENERBAHÇE'NİN EN HAREKETLİ KIŞ DÖNEMİ Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, tarihinin en hareketli ara transfer dönemlerinden birini yaşadı. 2002-2003 sezonunun devre arasında 4 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertli kulüp, daha sonraki 16 sezonun 7'sini transfer yapmadan tamamlamıştı. Kanarya, 2003-2004'ten sonra takımdan en fazla futbolcunun ayrıldığı ara transfer dönemini geçirdi. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde 16 transfer gerçekleştirdi.

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BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM GİTTİ, 3 YILDIZ GELDİ Siyah-Beyazlılar, bu transfer döneminde de yine satışa ve fesihlere öncelik verirken Ryan Babel, Fulham'a; Tolgay Arslan ise Fenerbahçe'ye satıldı. Vagner Love ve Pepe ile de yollar ayrılırken Fatih Aksoy Sivasspor'a kiralandı. Kartal, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı 1.3 milyon Euro, Isimat Mirin'i 350 bin Euro'ya alırken son gün sürprizi olarak Dortmund'dan Shinji Kagawa'yı kiraladı. Maliyeti düşürmeye çalışan Kartal'da Ricardo Quaresma konusunda da belirsizlik devam ediyor. BAŞAKŞEHİR'DEN KRİTİK HAMLELER Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ara transferde Robinho ve Demba Ba transferleriyle adından bir kez daha söz ettirdi. Da Costa'yı Arabistan'a gönderen Turuncu-Lacivertliler, Serdar Taşçı ile Fedor Kudryashov'u bedelsiz olarak renklerine bağladı. İstanbul ekibi, Alican Özfesli ve Mete Kaan Demir gibi gençlerle geleceğe yönelik adımlar attı.

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